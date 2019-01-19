«الأخضر» جاهز لـ«الساموراي» بأطول رجل خليجي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

في كل يوم من أيام كأس آسيا، هناك العديد من المشاهد التي تستوقف الجميع، منها الطريف ومنها الإنساني ومنها الغريب، إلا أن جميعها أثبت أن شغف كرة القدم لا حدود له ولا يمكنه أن يتوقف بسبب صعوبة ما أو عدم قدرة على التفاعل، هذا ما أثبته السعودي فهد المطيري أطول رجل في المملكة العربية السعودية والخليج وثاني أطول رجل في الشرق الأوسط والذي تغلب على الصعوبات التي تواجهه في الانتقال سواء بركوب السيارات أو الطائرات وكان حاضراً خلف «الأخضر» السعودي في مدرجات البطولة.

فهد المطيري الذي يبلغ طوله 2.4 متر ويعد أطول رجل في الخليج والثاني على مستوى الشرق الأوسط خطف الأنظار في ملعب مدينة زايد الرياضية خلال مباراة السعودية وقطر في ختام دور المجموعات أول من أمس، والتف حوله الجميع من أجل التقاط صورة مع أطول رجل في المنطقة، منهم من كان يعرفه من قبل ومنهم من لا يعرفه.

«البيان الرياضي» استوقفت المطيري في محيط استاد مدينة زايد الرياضية وهو يتوشح بعلم السعودية على ظهره، ليؤكد أنه حرص على الحضور من القصيم التي يقيم فيها في المملكة إلى أبوظبي من أجل عيون «الأخضر» ودعم السعودية في كأس آسيا، مشيراً إلى أنها المباراة الأولى التي يحضرها للمنتخب السعودي في البطولة وسيبقى في الإمارات لمساندة لاعبي «الأخضر» في المواجهة الصعبة المقبلة أمام نظيره الياباني في دور الستة عشر، متمنياً للمنتخب السعودي التوفيق في مهمته، وأنه على ثقة بأن رجال السعودية على قدر المسؤولية.

المطيري كشف أنه من مشجعي النصر السعودي، ويعيش حياة طبيعية بلا مشاكل باستثناء صعوبات طفيفة في الانتقال وركوب السيارات والطائرات نظراً لطوله الفارع، ولكنه دائماً ما يتغلب على تلك الصعوبات وخاصة إذا كان لعيون منتخب بلاده في بطولة بحجم كأس آسيا.