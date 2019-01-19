مواطن يساعد عائلة فيتنامية

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ساعد المواطن حمدان محمد المحرمي عائلة فيتنامية تعطلت مركبتهم أثناء رحلة العودة من العين إلى العاصمة أبوظبي بعد حضورهم مباراة منتخب بلادهم أمام اليمن في ختام دور المجموعات والتي تأهل بعدها منتخب فيتنام.

وعادت العائلة من العين بعد أجواء من الفرح بمناسبة التأهل إلى دور الـ16، إلا أن انفجار إطار السيارة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل أدى إلى شعورهم بإحباط شديد ، ليستعيد الجميع الابتسامة أثناء توقف بعض المارة على الطريق الراغبين في تقديم يد العون والمساعدة من بينهم حمدان المحرمي الذي حرص على مساعدة ضيوف كأس آسيا 2019 وبادر بنقلهم بسيارته إلى مقر إقامتهم.

وقال حمدان المحرمي لـ«البيان الرياضي»، إنه تواصل مع العائلة الفيتنامية بلغة الإشارة، لصعوبة التفاهم باللغة الانجليزية، وأوصلهم إلى مدينة أبوظبي ، مشيراً إلى أن مساعدة الآخرين هو جزء لا يتجزأ من مبادئ وقيم أبناء الإمارات الذين يحرصون على تقديم الصورة الإيجابية والحضارية باسم الإمارات ونشر رسالة الحب والخير السلام على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.