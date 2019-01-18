مغردون: يا «الأبيض» قطعنا خطوة والقادم أصعب

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

حذر مغردون على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» منتخبنا من الأدوار الإقصائية لكأس أمم آسيا، فبعد أن نجح منتخبنا في التأهل لدور الـ 16 متصدراً لمجموعته، يتطلع إلى خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بغية إكمال مشواره في البطولة بنجاح.

المغردون أكدوا على أن القادم أصعب وعلى «الأبيض» الحذر حتى وإن كانت المواجهة المقبلة أمام قيرغيزستان ليضمن التأهل لدور الثمانية في الحدث الأسيوي المهم، وأكد المغردون على أن المهم في هذه المرحلة النتيجة بعيداً عن الأداء الذي أصاب البعض بنوع من التحفظ.

إداري ولاعب نادي العين السابق سلطان راشد علق على تأهل «الأبيض» بتغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» قائلاً:«فوز وثلاث نقاط وصدارة مجموعة أهم بكثير من أي مستوى حالياً، شكراً للأبيض وألف مبروك لجماهيره ومحبيه».

وغرد الإعلامي علي سعيد الكعبي:«الحمد لله على الصدارة والتأهل، لكنها فرحة ناقصة، لا زلنا نبحث عن منتخبنا، هويته المفقودة وفاعليته الغائبة، ثقتنا لا زالت كبيرة بعودة الأبيض الذي طال غيابه».

وقال القطب الوصلاوي الدكتور علي محمد العامري:«تعادل منتخب الإمارات مع منتخب تايلاند لم يكن مرضياً للجمهور حتى مع صدارة المجموعة! بسبب الأداء، في الأخير نحن في وسط البطولة وعلينا احترام طريقة زاكيروني إذا كانت تؤتي أُكلها كما حصل في كأس الخليج».

وغرد النجم السابق والمحلل الرياضي ياسر سالم الساعدي:«أتمنى استعادة المفقود (الأداء)..وتكون نقطة الانطلاقة من مباراة تايلاند وتحقيق المعادلة الأداء والنتيجة معاً،»الطريقة، الأسلوب، التوظيف ووضوح الأدوار، ( المرونة التكتيكية )، ثقتي كبيرة في نجوم المنتخب وأكيد الجماهير الوفية والمخلصة«.

تأهل مطلوب

وغرد أحد المشجعين قائلاً:» الأهم ما في البطولة إلى الآن، تأهلنا من دور المجموعات، صحيح ليس بالمستوى المطلوب، ولكن مباراتنا القادمة في دور 16 يوم الاثنين القادم تتطلب من الجميع الالتفاف حول المنتخب والحضور القوي في مدينة زايد، أحضر وساند ولا تكن سلبياً، التأهل لدور الـ 8 مسألة وقت ليس إلا، كل التوفيق لمنتخبنا الغالي، تحد جديد نحن من نشق الطريق إليه متمسكون بقوة عزائمنا وطموح شعبنا لرد الجميل لبلد أعطانا الكثير وما زلنا مدينين له، نعم، نثق بكم وبقدراتكم وتكاتفكم لأنكم باختصار، عيال زايد، فلنقل كلمتنا ليسمعها الجميع.