محمد الحمادي: إشادات الضيوف وسام على صدورنا

المصدر: الشارقة - العوضي النمر

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تختتم مجموعة الشارقة استضافتها لنهائيات كأس آسيا المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، بين أول المجموعة السادسة وثاني المجموعة الخامسة في دور الـ16، بنشاط مميز يكون مسك الختام لاستضافة متميزة بكل المقاييس.

وعبّر محمد الحمادي، رئيس اللجنة الإعلامية، عن سعادته بالإشادات التي وصلت إلى مجموعة من مختلف الوفود الكروية والإعلامية قائلاً: الإشادات وسام على صدور كل أفراد المجموعة الذين عملوا باجتهاد وتميز طوال فترة الاستضافة، والشكر موصول لكل المتطوعين الذي أعطوا مثالاً في العطاء وبذل الجهد من أجل العمل على راحة كل المشاركين. وأضاف: «إننا نخطط لأنشطة تكون مسك الختام وتذكاراً لأيام جميلة في الإمارة الباسمة، إذ ستكون هناك مباراة ودية بين أعضاء المجموعة وفريق من اللجنة الآسيوية المنظمة سيقام يوم غد السبت، في الصالة المغطاة لنادي الشارقة، بحضور قيادات وأعضاء المجموعة».

كما سيتم تنظيم غداء للجنتين، يتم خلاله تبادل الهدايا التذكارية التي تبرز فترة الاستضافة والوجود في إمارة الشارقة التي وضعت كل إمكانياتها ومواردها من أجل إنجاح تلك الاستضافة، وقال: لعل ما لمسناه من الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس المجموعة، وعيسى هلال، مدير البطولة، وخالد الناخي، نائب مدير مجموعة الشارقة، يدعو للفخر، بعد أن وفروا كل ما يضمن استضافة متميزة.