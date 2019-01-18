المشاركة في القارات

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وتذكر أوراق التاريخ أن النسخة الـ 11 من بطوله كأس آسيا، والتي أقيمت في الإمارات في الفترة من 4 حتى 21 ديسمبر 1996، شارك فيها 12 منتخباً تنافست في 3 مجموعات، صعد منها 8 فرق كانت تمثل حينذاك القوى الكروية التقليدية في القارة، وهي السعودية والعراق والكويت وإيران وكوريا الجنوبية والإمارات واليابان والصين.. وقد فاز الأخضر السعودي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه إثر تعادله في المباراة النهائية أمام الإمارات بدون أهداف وحسمها بركلات الترجيح 4-2.. وبناءً على ذلك تأهل الأبيض الإماراتي وصيف آسيا لكأس القارات 1997 لأن السعودية شاركت بوصفها منظم البطولة.

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