مجموعة دبي تكرم «الآسيوي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

قام العقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي في نهائيات كأس (الامارات2019 )وعلي عمر عضو مجلس دبي الرياضي وبدر حارب مدير لجنة المتطوعين بمجموعة دبي بتكريم أعضاء الاتحاد الآسيوي لمجموعة دبي في استاد راشد واستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك بعد انتهاء المباراة الودية التي جمعت فريقي الاتحاد الآسيوي ومجموعة دبي، وأقيمت على ملعب حميد الطاير وانتهت بفوز مجموعة دبي بنتيجة 3- 2.وشهد التكريم ناصر العبيدلي المنسق العام في استاد راشد وخالد الجسمي مدير الأمن وزايد العولقي مدير الحركة وسامي الهامور مدير البروتوكول وأحمد الزرعوني مدير البروتوكول إستاد آل مكتوم.

وتم تقديم درع القيادة العامة لشرطة دبي ودرع مجلس دبي الرياضي للوفد الآسيوي، وهدايا مقدمة من مجلس دبي الرياضي ومن نادي النصر وبعد الاحتفال تم التقاط صورة تذكارية للجميع.