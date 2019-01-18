المصدر: إعداد: علي شدهان

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رغم الصورة المؤلمة المتمثلة في عدم ظهور نجم أو نجوم حقيقيين بعد انقضاء 36 مباراة أقيمت في الدور الأول من النسخة 17 لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات، إلا أن هناك بصيص أمل في إمكانية ولادة جديدة لنجم أو نجوم في المنتخبات التي واصلت مسيرتها بنجاح إلى الأدوار التالية من البطولة.

خلفان مبارك

العمر: 23

المنتخب: الإمارات

المركز: وسط

عبدالله يوسف

العمر: 25

المنتخب: البحرين

المركز: هجوم

سونيل شيتري

العمر: 34

المنتخب: الهندي

المركز: هجوم

شاناثيب

العمر: 25

المنتخب: تايلاند

المركز: وسط

عامر شفيع

العمر: 36

المنتخب: الأردن

المركز: حارس مرمى

توم روجيك

العمر: 26

المنتخب: أستراليا

المركز: وسط

عمر خريبين

العمر: 24

المنتخب: سوريا

المركز: هجوم

دانيال مصطفى

العمر: 21

المنتخب: فلسطين

المركز: دفاع

جو تشول

العمر: 29

المنتخب: كوريا ج

المركز: وسط

شاو زهي

العمر: 33

المنتخب: الصين

المركز: هجوم

شاروك

العمر: 32

المنتخب: الفلبين

المركز: وسط

لوكس

العمر: 27

المنتخب: قيرغيزستان

المركز: هجوم

مهند علي

العمر: 19

المنتخب: العراق

المركز: هجوم

ازمون

العمر: 23

المنتخب: إيران

المركز: هجوم

علاء الصاصي

العمر: 31

المنتخب: اليمن

المركز: هجوم

تيان لين

العمر: 21

المنتخب: فيتنام

المركز: هجوم

فهد المولد

العمر: 24

المنتخب: السعودية

المركز: هجوم

عمر بيوجل

العمر: 25

المنتخب: لبنان

المركز: هجوم

المعز علي

العمر: 22

المنتخب: قطر

المركز: هجوم

كيم سونغ

العمر: 23

المنتخب: كوريا ش

المركز: هجوم

أحمد مبارك

العمر: 33

المنتخب: عمان

المركز: وسط

يوشيدا

العمر: 30

المنتخب: اليابان

المركز: دفاع

شوموردوف

العمر: 23

المنتخب: أوزبكستان

المركز: وسط

هوجاييف

العمر: 21

المنتخب: تركمانستان

المركز: وسط