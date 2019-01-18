خميس خصاو: خطط اللعب السلبي المسؤول الأول

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد خميس خصاو، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، أنه يتوقع إظهار اللاعبين إمكاناتهم ضمن كأس آسيا الحالية مع انطلاقة مباريات دور الـ 16، موضحاً أن عدم بروز أي نجم يشار له بالبنان في الدور الأول ضمن معظم المنتخبات ربما يكون راجعاً للخطط المتحفظة والعقيمة أحياناً أخرى من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات، خصوصاً وأن المباريات التي لعبت كلها منذ انطلاقة البطولة كانت بأسلوب اللعب السلبي ولم تكن المتعة والإثارة حاضرتين إلا في مباريات تحسب بأصابع اليد الواحدة، وأضاف خصاو: كان الحصول على النقاط هو الهدف الذي سعى إليه المدربون بغض النظر عن الأداء، وكما يقولون قدرات اللاعبين الكبار ستظهر في الأدوار الحاسمة، موضحاً أن الفرصة ستكون مواتية للاعبي منتخبنا الوطني للتحرر من القيود وتقديم أفضل ما لديهم أمام قيرغستان داعياً إلى عدم الاستهانة بهذا المنتخب والذي وصل إلى هذه المكانة بفضل الأداء والمستوى الذي قدمه في الدور الأول، معرباً عن أمله في أن يتألق كافة لاعبي منتخبنا الوطني ويتخطوا عقبة قيرغستان ليبلغوا ربع النهائي ومن بعدها سيكون لكل حادث حديث، مشيراً إلى أنه يتوقع بروز أكثر من نجم في منتخبنا اعتباراً من المرحلة المقبلة من عمر المسابقة.