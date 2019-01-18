جالبوت: انصهار المهاريين في الفريق

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد جالبوت، مدرب فريق الرديف بنادي شباب الأهلي، أن كرة القدم لعبة جماعية، وفي الوقت الحالي زاد الاهتمام بجانب جماعية الأداء، وهو الأمر الذي يؤثر في ظهور النجوم على المستوى الفردي، وحتى اللاعبين المهاريين أصبح مطلوباً منهم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة، والالتزام بالأداء الهجومي والدفاعي، وهو ما يؤثر بالتالي في ظهور الجوانب المهارية للاعبين.

وأضاف جالبوت، البطولة شهدت عدداً من اللاعبين أصحاب مهارات فنية، لكن لم تظهر بالشكل الكامل، لضرورة انصهارها في مصلحة الفريق، ولذا كان الأداء الجماعي هو الميزة الطاغية على مباريات الدور الأول.