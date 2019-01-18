مهدي بن عبيد: العطاء لا يتناسب مع العدد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يرى مهدي بن عبيد المدرب والمحلل الرياضي، أن النجوم بالفعل قد غابوا عن دور المجموعات لكأس أمم آسيا الجاري حالياً، وعطاء الفرق ونجومها لا يتناسب مع العدد الذي تم زيادته إلى 24 منتخباً، ولا يتماشى مع قارة بحجم آسيا ذات الكثافة السكانية العالية.

وأرجع مهدي بن عبيد غياب النجوم إلى انشغال الفرق بحسابات التأهل، مما أثر في ظهور نجومية البعض، وهو مرتبط في الأساس بأداء الفرق، وأن مستوى الفرق بشكل عام خلال دور المجموعات، متوسط، وربما نرى بزوغ نجوم جدد فيما بعد.

وأوضح، أن غياب صانع الألعاب «عموري» قد أثر في منصة ظهور النجوم، ونتائج المنتخب الإماراتي بصفة خاصة.