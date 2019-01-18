سعيد مسعود: غياب عالمي وليس آسيوياً

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قال سعيد مسعود، إداري فريق الظفرة،: إن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد على الجماعية في الأداء والتكتيك وخطط التدريب المتطورة، وبالتالي ألغت نجومية اللاعب الواحد الذي يعتمد عليه الفريق وترتكز عليه الأضواء، وأضاف: غياب النجم البارز ليس في كأس آسيا فقط، ولا علاقة له بالكرة الآسيوية، ولكنه تغيير امتد للكرة العالمية في كل القارات. حتى أوروبا حالياً عدد النجوم فيها أصبح أقل بكثير من السابق، ومع مرور الزمن لن يكون هنالك نجم بارز، وستكون النجومية للفريق بالكامل لأن الانتصارات والبطولات أصبحت تتحقق بمجهود جماعي، بخلاف ما كان يحدث في السابق.