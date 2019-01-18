فهد عبد الرحمن: التحفظ الزائد غيّب النجوم

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق فهد عبد الرحمن أن التحفظ الزائد عن الحد من قبل المدربين في وضع الخطط أثناء المباريات الرسمية، والتي تبنى في أغلبها على إغلاق الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة أسهم في غياب النجوم البارزين عن النسخة الحالية لكأس أمم آسيا.

وقال نجم منتخبنا الوطني: «لم نجد حتى هذه اللحظة اللاعب المميز الذي يستطيع فرض أسلوبه ويبرز مهاراته في مراوغة المدافعين، ونتمنى أن تشهد الأدوار المقبلة ظهور نجوم يشار إليهم بالبنان خصوصاً مع ارتفاع وتيرة الحماس في الأدوار الإقصائية.

وأضاف: بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم فيعتمد على طريق 4-4-2، وهي طريقة دفاعية وهناك بعض اللاعبين مقيدون ولا يفتح أمامهم المجال للتنقل بحرية، كذلك هناك لاعبون يطلب منهم الدفاع والهجوم في آن، وبعضهم لا يملك النزعة الهجومية، وللأسف يفتقد «أبيضنا» للنظام ونأمل بأن يكون الفريق أكثر تنظيماً في الأدوار المقبلة التي لا تقبل القسمة على اثنين.