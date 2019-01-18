كيونغ: الإمارات بلدي الثاني وأفتقد دبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى كوون كيونغ مدافع كوريا الجنوبية ونادي شباب الأهلي السابق سعادته بالعودة إلى الإمارات والمشاركة مع منتخب بلاده في كأس آسيا، مؤكداً أن الإمارات بلده الثاني، وأنه يفتقد مدينة دبي بعد أن قضى فيها نحو عامين عندما كان لاعباً في صفوف شباب الأهلي.

وقال كيونغ: «الإمارات بحق مثل بلدي الثاني، وأفتقد دبي كثيراً، وآمل العودة مجدداً للعب هنا بعد أن قضيت عامين رائعين مع شباب الأهلي، لكني مرتبط الآن بعقد مع نادي تيانجين الصيني، ولا يزال أمامي مهمة الذهاب للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر». وبدا كيونغ متحفظاً عند سؤاله عن إمكانية العودة لدوري الخليج العربي في ظل وجود عدد من الصحفيين الصينيين، وقال مبتسماً: «من الصعب الحديث عن الانتقالات لأنه يوجد الكثير من الصحفيين من الصين».

كيونغ الذي رحل عن شباب الأهلي في عام 2017 أكد أن منتخب بلاده يسعى للتتويج بلقب كأس آسيا، ولكن اللاعبين لا يفكرون في النهائي، وإنما المباراة المقبلة في الـ16. وشدد كيونغ على وجود منتخبات قوية مرشحة للقب.