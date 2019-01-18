الظنحاني: منتخبنا يمتلك مقومات الانتصارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس والمنتخب الوطني، الذي تم إبعاده مؤخراً عن قائمة الآسيوية: «إن «الأبيض» مؤهل للمضي قدماً في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، لأنه يمتلك مقومات الانتصارات على كل المنتخبات». وأضاف: «منتخبنا به عناصر جيدة في كل خطوط اللعب، ويتمتع بإمكانات عالية، وكل الأشياء متوفرة له، ويحظى أيضاً بدعم كبير من قبل الجمهور الذي لم يقصر في التشجيع وبث الحماس في نفوس اللاعبين، لكن المنتخب ينقصه فقط التوفيق الذي لم يحالفه منذ بداية مشوار البطولة».

وأردف قائلاً: «إن عدم الرضا على مردود المنتخب في المرحلة الأولى رغم تصدره المجموعة وعدم خسارته دليل واضح على ارتفاع سقف الطموحات، وتأكيد على أن جمهورنا يريد النتائج الإيجابية مع الأداء الجيد». وأضاف: «في رأيي أن المنتخب حقق الأهم، ونجح في اجتياز تحدٍ صعب، أما المستوى فإنه سيكون أفضل، بإذن الله، مع كل تحدٍ جديد للمنتخب».