طلاب الجامعات في المدرجات

قدمت جامعات الإمارات مبادرة متميزة تحت عنوان «توحيد الطلاب»، للاستمتاع بتجربة مميزة في كرة القدم، بحضور مباريات كأس آسيا من الملاعب في المدن الأربعة المنظمة للبطولة.

واستقطبت المبادرة طلاباً جامعيين من 37 جنسية مختلفة، وتتضمن يوماً لطلاب الجامعة في كل من المدن الأربع المستضيفة للبطولة، وشهدت مدينة أبوظبي أولى الفقرات، بحضور مئات من الطلاب الجامعيين، مباراة كوريا الجنوبية والصين في استاد آل نهيان، التي انتهت بفوز كوريا 2-0. وكانت الأجواء الحماسية لكأس آسيا 2019، قد بدأت بجامعات الإمارات قبل انطلاق البطولة، إذ شارك جمهور كرة القدم من الطلاب في منافسات كروية على هامش البطولة.

وتشارك أكثر من 20 جامعة في أبوظبي ودبي والعين والشارقة، في مبادرة الأيام الجامعية التي تمنح المئات من الطلاب فرصة مميزة لحضور الحدث القاري.