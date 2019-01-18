الجنيبي: ثقتنا كبيرة

أكّد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التركيز لأن كل مباراة عبارة عن نهائي لعدم وجود فرصة للتعويض كما هو معروف عن مرحلة خروج المغلوب، مشيراً إلى أن ثقة الاتحاد باللاعبين كبيرة لأنهم يملكون مقومات النجاح وهم أهل للمسؤولية، مؤكداً ثقته المطلقة بكل عنصر من عناصر المنتخب.

وأكّد الجنيبي أن اتحاد الكرة يوفر كل الدعم للأبيض من أجل إنجاح مهمته في كأس آسيا الإمارات 2019، مثمناً مجهود أفراد البعثة على عملهم المتواصل وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج وعلى التزامهم العالي، لافتاً الانتباه إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون بتناغم تام من أجل تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة.

وناشد نائب رئيس الاتحاد الجماهير الإماراتية مواصلة دعمها للمنتخب في مشواره الآسيوي لتحقيق الأهداف المنشودة.