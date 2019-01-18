«المسلمي» يصعد بعُمان إلى دور الـ 16

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أهدى هدف محمد المسلمي القاتل ق 90+3 بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 لمنتخب عُمان، بعدما رفع نتيجة الفوز إلى 3/‏1 أمام تركمانستان، أمس، على استاد محمد بن زايد في الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس آسيا الإمارات 2019.

ويتصدر المجموعة السادسة اليابان 9 نقاط، وأوزبكستان 6 نقاط، في مقابل 3 نقاط للأحمر العماني، والذي تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة، وهو التأهل الأول في تاريخ الأحمر العماني، وسيقابل في دور الـ 16 أحد المنتخبين إيران أو كوريا الجنوبية.

من جانبه، أكد الهولندي بيم فيربيك، مدرب عمان، أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق، وأن فريقه يستحق أفضل من المركز الثالث نظراً إلى المستوى الجيد الذي قدّمه في دور المجموعات، مشيراً إلى صعوبة المجموعة، وبرغم ذلك تأهل وما زال الحلم مستمراً.

وأضاف: «لعبنا شوطاً أول رائعاً، لكن تلقينا هدفاً أربك الحسابات، لذا فقد طالبت اللاعبين بين الشوطين بأن ينتزعوا بطاقة التأهل، لأن الجماهير العمانية لن ترضى بأقل منه»، موضحاً أنه يتمنى مواجهة كوريا الجنوبية، لأنه يمتلك خبرات عن الدوري الكوري.

بدوره، أوضح المدرب الوطني هازجولي، مدرب تركمانستان، أن السبب الرئيس وراء الخروج من البطولة يرجع إلى نقص خبرة لاعبيه، وأنه سيعمل على اكتساب المزيد من الخبرات، خصوصاً المشاركات الخارجية مستقبلاً. وأضاف: «قبل أن نغادر إلى بلادنا، أود تقديم رسالة شكر إلى الإمارات وتنظيمها الرائع للبطولة، وكرم أهلها، وتقديم التسهيلات كافة».

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سجل الحضور الجماهيري للمباراة 8338 مشجعاً وقد تفاعلت جماهير منتخب عُمان مع إحداث المباراة، لا سيما بعدما وفر الاتحاد العماني 2000 تذكرة مجانية لمشجعيه.

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بلغت حصيلة المنتخب العماني 4 أهداف في مقابل دخول شباكه 3 أهداف خلال المواجهات الثلاث التي خاضها أمام أوزبكستان واليابان و تركمانستان.

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لم يفز منتخب تركمانستان في 6 مباريات لعبها في كأس آسيا وحقق تعادلين مقابل 4 خسائر، وهذه المواجهة هي الأولى لمنتخبي تركمانستان وعمان في كأس آسيا.