مواجهات دور الـ16 في كأس آسيا 2019

المصدر: البيان الالكتروني

أسفرت مرحلة المجموعات التي اختتمت اليوم في بطولة آسيا 2019 المقامة على ملاعب الإمارات عن صعود 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي وهي الإمارات وتايلاند والبحرين عن (المجموعة الأولى)، والأردن وأستراليا عن (المجموعة الثانية)، و كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان عن (المجموعة الثالثة)، وإيران والعراق وفيتنام عن (المجموعة الرابعة)، وقطر والسعودية عن (المجموعة الخامسة)، و اليابان وأوزبكستان وعمان عن (المجموعة السادسة).

وتحددت مواجهات دور الـ 16 كالتالي:

1- تايلاند × الصين.. 20 يناير

2- إيران × عمان.. 20 يناير

3- الأردن × فيتنام.. 20 يناير

4- اليابان × السعودية.. 21 يناير

5- كوريا الجنوبية × البحرين.. 22 يناير

6- قطر × العراق.. 22 يناير

7- الإمارات × قيرغيزستان.. 21 يناير

8 - أستراليا × أوزبكستان.. 21 يناير