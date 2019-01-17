الأخضر يلاقي الساموراي في ربع نهائي كأس آسيا

المصدر: أبوظبي ــ د ب ا

خسر المنتخب السعودي أمام منتخب قطر بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، ليتوقف رصيد الأخضر عند ست نقاط في المركز الثاني، ويلتقي في الدور الثاني نظيره الياباني متصدر المجموعة السادسة فيما يلتقي المنتخب القطري نظيره العراقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول لصالح قطر بهدف سجله المعز علي عبد الله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما أهدر زميله حسن الهيدوس ضربة جزاء في الدقيقة 42 حيث تصدى لها حارس المرمى السعودي محمد العويس.

وفي الشوط الثاني، كان الأداء سجالا بين الفريقين وسجل المعز عبد الله الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 70، وبالرغم من ذلك كان الأخضر هو الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة لكن لاعبيه أهدروا الفرص تباعا، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية.