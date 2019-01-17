الجهاز الفني للأبيض يسابق الزمن للتحضير لمعركة دور الـ 16

المصدر: البيان الإلكتروني

يسابق الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول الزمن لإكمال التحضيرات لمباراة دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، والتي ستجمعه بمنافسه مساء يوم الاثنين الموافق 21 يناير الجاري باستاد مدينة زايد الرياضية، في مباراة لاتجاه واحد يتأهل الفائز فيها إلى الدور ربع النهائي.

ومع استمرار العد التنازلي للمواجهة المهمة واقتراب موعد اللقاء، يبدو الايطالي البيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب، حريصاً على الوقوف على كل التفاصيل حتى الصغيرة منها من أجل الاطمئنان على سير الإعداد بالصورة المطلوبة والوصول إلى الجاهزية التي يطمح إليها الجهاز الفني.

على الجانب الآخر يبذل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، جهوداً حثيثة لمعالجة بعض الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين في المرحلة السابقة لكنها لم تمنعهم من مواصلة المشاركة في المباريات، ويعمل الجهاز الطبي ليل نهار من أجل تجهيز كل اللاعبين ليكونوا رهن إشارة الجهاز الفني في المباراة المقبلة.

وكان المنتخب أدى تدريباً مساء اليوم بملاعب جامعة نيويورك شهد مشاركة واسعة من اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وستتواصل تحضيرات الأبيض بتدريبات يومية في الأيام المقبلة، على أن يختتم المنتخب اعداده بإجراء المران الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 20 يناير 2019 بملعب المباراة باستاد مدينة زايد الرياضية.

على صعيد متصل استمر الجهاز الفني في عقد لقاءات فردية وجماعية باللاعبين، وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة، كما تطرقت إلى بعض السلبيات التي رافقت الأداء في المرحلة السابقة، وضرورة معالجة الأخطاء قبل الدخول في مرحلة دور الـ 16 باعتبار أن هذه المرحلة لا تقبل التعويض.

وشدد المدرب خلال لقاءاته مع اللاعبين على أهمية التركيز والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء، مطالباً باللعب بروح الفريق الواحد والاستمرار في القتال طوال زمن المباراة، وأكد الجهاز الفني ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على القيام بالمهمة بقيادة المنتخب إلى الدور ربع النهائي من البطولة.



محمد أحمد: مرحلة لا تحتمل التفريط

ذكر مدافع منتخبنا الوطني محمد أحمد أن تأهل المنتخب الوطني إلى مرحلة دور الـ16 جاء مستحقاً، بعد أن نجح الأبيض في حسم صدارة المجموعة متفوقاً على كل المنتخبات، وهو ما يؤكد أن منتخب الإمارات قادر على مواصلة مشواره في هذه البطولة، ويمكنه أن يمضي فيها إلى أبعد مدى.

ووصف محمد أحمد مرحلة دور الـ 16 بالصعبة، مبيناً أنها لا تحتمل التفريط لأن من ينتصر سيحصل على بطاقة العبور وسيبقى في البطولة، وأكد اللاعب ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب على التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن طموح الأبيض أبعد كثيراً من الوصول إلى هذه الأدوار.

وحول التحضيرات الخاصة بالمباراة المقبلة، أوضح اللاعب أن الجهاز الفني يولي مواجهة دور الـ 16 اهتماماً مضاعفاً، لافتاً إلى أن الجميع يحرصون على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني ويدركون أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها، حتى يعبر الأبيض إلى الدور التالي.

واعترف محمد أحمد أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب من سابقتها، مبيناً أن كل المنتخبات تبحث عن التأهل، وستكون حريصة على خطف بطاقة العبور للتواجد في الدور ربع النهائي، مضيفاً أن مهمة المنتخب لن تكون سهلة وأن طريقه لن يكون مفروشاً بالورود، وهو ما يلزم اللاعبين بمزيد من التركيز لضمان التأهل.

إسماعيل الحمادي: كلنا جنود المنتخب

قال لاعب وسط منتخبنا الوطني إسماعيل الحمادي أن كل اللاعبين في قمة الجاهزية، مبيناً أن كل الموجودين بالمعسكر يتلهفون لارتداء الشعار، وأي لاعب يختاره الجهاز الفني سيكون في الموعد لتقديم كل ما يملك من أجل الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية.

ولفت الحمادي إلى أن مستويات اللاعبين متقاربة وجميعهم يتمتعون بالقدرات المطلوبة ويملكون الدافع والطموح لخدمة المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، مضيفاً أن الجهاز الفني يختار قائمة المباراة حسب الاستراتيجية التي يعتمد عليها ونوعية اللاعبين الذين يرى أنهم يمكن أن يحققوا المطلوب.

وحول مباراة دور الـ 16 التي سيخوضها المنتخب يوم 21 يناير الجاري، ذكر الحمادي أن المواجهة تكتسب أهمية كبيرة كونها جواز مرور إلى الدور ربع النهائي، وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ولا تحتمل أي نتيجة سوى الفوز، متمنياً أن يلازم التوفيق اللاعبين في تقديم المستوى المأمول وتحقيق انتصار يسعد القاعدة الرياضية.

وقال: "هي مباراة واحدة حاسمة ومصيرية، لذلك تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، يجب أن يكون التركيز هو سيد الموقف داخل الملعب من جانب اللاعبين، يلزمنا بذل الكثير من الجهد حتى نحقق هدفنا، في المقابل ننتظر من جماهيرنا أن تكون كما عهدناها دائماً داعمة ومساندة لنا في كل الأوقات، وبإذن الله سنحقق المطلوب".

الجنيبي : ثقتنا كبيرة برجال الأبيض

أكد عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التركيز لأن كل مباراة عبارة عن نهائي لعدم وجود فرصة للتعويض كما هو معروف عن مرحلة خروج المغلوب، مشيرا إلى أن ثقة الاتحاد باللاعبين كبيرة لأنهم يملكون مقومات النجاح وهم أهل للمسؤولية، مؤكدا ثقته المطلقة بكل عنصر من عناصر المنتخب.

ويؤكد الجنيبي أن اتحاد الكرة يوفر كل الدعم للأبيض من أجل إنجاح مهمته في كأس آسيا الإمارات 2019، مثمنا مجهود افراد البعثة على عملهم المتواصل وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج وعلى التزامهم العالي، لافتا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون بتناغم تام من أجل تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة.

وناشد نائب رئيس الاتحاد الجماهير الاماراتية مواصلة دعمها للمنتخب في مشواره الاسيوي لتحقيق الأهداف المنشودة.