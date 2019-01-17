"إعلامية كأس آسيا" تنتقد أداء معلق "بي إن سبورت"

المصدر: وام

استنكرت اللجنة الإعلامية المحلية لكأس آسيا "الإمارات 2019 " ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورت" أمس بشأن مباراة العراق وإيران ضمن المجموعة الرابعة عندما أقحم السياسة في الرياضة خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر مخالفا بذلك قوانين ولوائح "الفيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية والتي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وفندت اللجنة كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة قائلة إن هذا يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح أمس للوكالة الفرنسية بعدم وجود آية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة.

وحرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاق البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وطالبت اللجنة الإعلامية المسؤولين بالاتحادين الدولي والآسيوي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة.

وأكدت اللجنة الإعلامية انها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.