الحوطي: المنتخبات فرضت احترامها

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعتبر سعيد الحوطي الحكم الدولي الأسبق ونائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، أن المنتخبات الجديدة التي منحها النظام الجديد لنهائيات آسيا، فرضت احترامها في البطولة، بعد أن قدمت مستويات طيبة، وأحرجت المنتخبات الكبيرة، خلال منافسات البطولة في دور المجموعات.

وأشاد سعيد الحوطي بمستوى أداء منتخبات مثل الهند وتايلاند والفلبين وفيتنام، صحيح لم يكتب لبعضهم التأهل للدور الثاني، ولكنهم قدموا مستوى طيباً ولم تسعفهم خبرة التعامل مع مثل هذه البطولات الكبرى، ولكن مجرد مشاركتها والاحتكاك مع المنتخبات الكبيرة صاحبة الخبرة لسنوات طويلة يعتبر في صالح المنتخبات الجديدة، ويساهم في تطوّر مستواها الفني بشكل أفضل خلال النسخ المقبلة.

وأوضح الحوطي، أن نظام التصفيات المؤهلة للنهائيات ساهم كذلك في منح عدد من المنتخبات فرصة المشاركة في البطولة وبعضها للمرة الأولى، ولكنها لم تشعرنا أن مشاركتها تتم لأول مرة، بعد أن قدمت مستوى طيباً خاصة أمام المنتخبات الكبيرة العريقة، وهذا يُحسب لها ويشير إلى توافر العزيمة والإصرار على النجاح وإثبات الوجود.