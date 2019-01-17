طابع تذكاري من «بريد الإمارات»

دبي - البيان الرياضي

أعلنت بريد الإمارات عن طرح طابع بريد تذكاري لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 احتفاءً باستضافة الدولة للبطولة الأكبر في تاريخ الاتحاد الآسيوي، ويحمل الطابع التذكاري شعار البطولة وصورة الطفل الإماراتي منصور «تميمة البطولة» .وفي حديثه عن إطلاق الطوابع التذكارية، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: «تشكل استضافة دولة الإمارات لبطولة كأس آسيا للمرة الثانية مصدر فخر لنا، ومن هذا المنطلق فإننا نحتفي بالبطولة من خلال إطلاق طابع تذكاري مميز، يعكس أهمية هذا الحدث الرياضي المرموق الذي يشكل لحظة بارزة في تاريخ دولة الإمارات، التي تفتح ذراعيها لاستقبال جمهور كرة القدم من شتى أنحاء القارة ، وبما يجسّد أهداف البطولة في «جمع آسيا معاً».