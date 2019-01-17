بيم فيربيك: قرار صائب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الهولندي بيم فيربيك مدرب منتخب عُمان، أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بزيادة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا الحالية في الإمارات، قرار صائب، وله فوائد كثيرة سوف تجنيها الكرة الآسيوية خلال السنوات المقبلة. كما أوضح فيربيك، أن زيادة عدد منتخبات كأس آسيا، يسمح للمنتخبات التي تصل إلى الأدوار التالية، بلعب مباراة أكثر من التي ودعت الدور الأول، كما يسمح للمنتخبات الأقل في المستوى التنافسي بمواجهة منتخبات القمة، وهو أمر يؤثر بالإيجاب على مستوى اللاعبين في المستويات الأقل مستوى.

وأضاف بيم فيربيك، إن كرة القدم لا تحظى بالشعبية الأولى في بعض الدول الآسيوية، ووصول منتخبات تلك الدول ومشاركاتها في كأس آسيا، سيزيد من شعبية اللعبة في تلك البلدان، وبالتالي ستكون الثمار الإيجابية كبيرة على الكرة في القارة الصفراء، خاصة أن اللاعبين الدوليين سيكتسبون المزيد من الخبرات والاحتكاك القوي، ويفتح أمامهم مجالاً لعرض موهبتهم الكروية.