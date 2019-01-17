رباعية خليل ومبخوت

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وفي النسخة الأخيرة لكأس آسيا التي أقيمت في أستراليا 2015 قدّم المنتخب الإماراتي نفسه بشكل جيد، اجتاز دور المجموعات بالفوز على قطر برباعية سجلها مناصفة كل من أحمد خليل وعلي مبخوت، مقابل هدف لخلفان إبراهيم، ثم فاز على البحرين 2-1 حيث سجل علي مبخوت الهدف الأول، وتكفل مدافع البحرين محمد حسين بتسجيل الهدف الثاني خطأ في مرماه، فيما سجل جيسي جون هدف البحرين، ورغم الخسارة أمام إيران بهدف نظيف ، فإن الأبيض تأهل للدور الثاني باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتمكّن من تخطى اليابان في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية (5- 4)، وبعدها خسر أمام أستراليا بهدفين نظيفين، ثم يفوز على العراق في مباراة تحديد المركز الثالث 3-2.

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