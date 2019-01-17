ناصر علي: دعاية انتخابية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد ناصر علي المسماري لاعب الفجيرة الأسبق، أن زيادة عدد منتخبات آسيا من 16 إلى 24 خلال النسخة الحالية المقامة بالإمارات، ربما قصد منها القائمون على أمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أموراً أخرى، منها الدعاية الانتخابية لكسب مزيد من الأصوات، خصوصاً أن انتخابات الاتحاد الآسيوي على الأبواب، إلى جانب عملية التسويق داخل الدول الآسيوية، موضحاً أن فيه فوائد بالتأكيد للعديد من الدول التي كانت تلاقي صعوبة كبيرة في التأهل من قبل، مشيراً إلى أن رفع العدد خلال النسخة الحالية أتاح لمنتخبات عديدة الوصول للنهائيات، وذلك للمرة الأولى بعد مرور سنوات مثل منتخبات الهند والفلبين وقيرغستان وغيرها من الدول التي ما كانت تمتلك من الإمكانات، كما أشار إلى أن رئيس الفيفا الحالي السويسري جياني انفانتينيو يسعى هو الآخر لإيصال الدولة المشاركة في مونديال كأس العالم المقبل 2022 إلى 48 منتخباً، ولربما يأتي ذلك أيضاً في إطار كسب أكبر عدد من الأصوات خلال الدورة المقبلة من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.