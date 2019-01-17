عبدالرحمن الحداد: خطوة ستطور الكرة الآسيوية

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد عبد الرحمن الحداد لاعب المنتخب والشارقة الأسبق، أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، ‏ينعكس إيجابا على منتخبات القارة الاسيوية ويطور من مستويات منتخباتها، ويتيح الفرصة أمام البعض مثل المنتخبات الصغيرة مثل منتخب الهند الذي حظي بالمشاركة في هذه النسخة وتألق بعد تقديم مستوى جيد أمام منتخبات قوية، إضافة الى الفلبين ‏وغيرها من المنتخبات الأخرى التي لم تشارك في البطولات السابقة، ‏مضيفا أن خطوة رفع عدد المنتخبات المشاركة تساهم في تطوير الكرة الآسيوية بصفة عامة.‏‏