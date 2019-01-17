حسابات النجوم تحتفي وتُحذّر

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

امتلأت حسابات نجوم لاعبي قارة آسيا بنشر الصور التي رصدت فرحتهم بالإنجاز الذي حققوه حتى هذه اللحظة في كأس أمم آسيا التي أوشكت على ختام دور المجموعات، حيث تأهلت منتخبات لدور الـ16، بينما ودعت أخرى، في المقابل حذر البعض من خطورة اللقاءات المقبلة.

البداية مع نجم المنتخب السعودي اللاعب الشاب هتان باهبري الذي نشر صورة فرحة له على حسابه الرسمي على «انستغرام» أثناء إحدى مبارياته مع «الأخضر» محتفياً بالهدف أحرزه في مرمى منتخب كوريا الشمالية، ولحسن حظه فإن هذا الهدف حمل رقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي في مشاركاته الدولية، وعلق اللاعب على الصورة قائلاً: «الحمد لله كثيراً مبروك على التأهل وشكراً للجميع على الدعم والتشجيع، القادم بإذن الله». ونجح المنتخب السعودي في الـتأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه فوزين على كوريا الشمالية 4-0 ولبنان 2-0.

مهارة

أما نجم المنتخب الأسترالي كريس إيكونوميديس فنشر صورته على حسابه على «انستغرام» وهو يستعرض مهاراته بالكرة في لقاء منتخب بلاده بمنتخب فلسطين والذي انتهى لصالح أستراليا بنتيجة 3-0، وعلق على الصورة قائلاً: «فوز رائع، دائماً يشرفني اللعب لبلدي وأشكر جميع المعجبين وكل من قدم لنا الدعم والمساندة».

وتعثر المنتخب الأسترالي في مستهل مشواره في البطولة، حيث خسر من الأردن، لكنه نجح بعد ذلك في إدراك التأهل بالفوز على على حساب «الفدائي» 3 - 0 ، ثم فاز على المنتخب السوري 3 - 2.

استعراض

ونشر مدافع منتخب الساموراي الأزرق تومواكي ماكينو صورته برفقة زملائه بالفريق في لقطة استعراضية عقب أداء أحد التدريبات، حيث بدت على الجميع السعادة بتأهل اليابان إلى دور الـ16.

وصعد المنتخب الياباني لدور الـ16 بعد فوزه على تركمانستان وعمان، بينما تنتظره مواجهة أخيرة اليوم أمام أوزباكستان.

ولم يخف المدافع الدولي العراقي علي عدنان فرحته بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 لكنه حذر في الوقت ذاته من صعوبة اللقاءات المقبلة، حيث نشر صورته على حسابه الرسمي على «انستغرام» وهو يشير للجمهور مهنئاً عقب لقاء منتخب بلاده الأخير بنظيره اليمني، حيث علق اللاعب على الصورة قائلاً: «الحمد لله ألف مبروك التأهل والقادم أصعب».