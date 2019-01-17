جاسم الدوخي: لم نشعر بفوارق فنية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشار جاسم الدوخي لاعب منتخبنا الوطني والشعب الأسبق إلى نجاح الاتحاد الآسيوي في قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات آسيا إلى 24 منتخباً، حيث منح الفرصة أمام منتخبات ما كانت تشارك إلا إذا استضافت البطولة، وإلا ما كنا شاهدنا منتخبات اليمن وفلسطين وقيرغيزستان والفلبين والهند، لذا لم نشعر بفوارق فنية وجاءت البطولة فرصة لهم للارتقاء بمستواها الكروي والظهور الطيب. وأضاف جاسم الدوخي، لعل المتابع للأداء يجد أن المنتخبات التي تشارك لأول مرة لم تكن لقمة سائغة أمام المنتخبات الكبيرة.