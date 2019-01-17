ياسر سالم: البطولة ضعيفة فنياً وناجحة مادياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصف ياسر سالم لاعب منتخبنا الوطني السابق، النسخة الحالية من البطولة بالضعيفة فنيا والناجحة ماديا، ذاكرا أن الاتحاد الآسيوي ركز على الجانب الاستثماري من خلال رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 بدلا من 16، وأضاف: حتى الآن لم نشاهد مباريات قوية في مرحلة المجموعات لأن عدد المنتخبات يساوي نصف عدد دول آسيا، وضعف البطولة واضح في أن منتخباً لديه 3 نقاط يمكن أن يصعد من مجموعته مع منتخب لديه 9 نقاط، هذا خلل كبير يؤكد أن تركيز الآسيوي كان على زيادة الدخل .