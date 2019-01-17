شرطة أبوظبي جاهزة بأفضل الكوادر

أسعفت شرطة أبوظبي أحد المشجعين خلال لقاء فلسطين والأردن، ضمن بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات.

وتمكن إسعاف شرطة أبوظبي المزود بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المؤهلة بأرفع المستويات من الوصول إلى المشجع، خلال زمن قياسي وتقديم الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى أقرب مستشفى لاستكمال علاجه.

يذكر أن شرطة أبوظبي ومن خلال لجنتها الأمنية حرصت على توفير كل المستلزمات الفنية لنجاح بطولة آسيا، من بينها الإسعاف المزود بكل الأجهزة المنقذة للحياة والكوادر الطبية المؤهلة، للاستجابة لمعالجة أي طارئ صحي.