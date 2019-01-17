ماجد حسن: ندرك طموحات جماهيرنا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن لاعب وسط منتخبنا الوطني ماجد حسن عزم وإصرار كل نجوم الأبيض على تقديم كل ما يملكون لتحقيق أحلام وتطلعات الأسرة الرياضية، مبيناً أنهم يعلمون أن الجماهير تنتظر منهم تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية في هذه النسخة من بطولة كأس آسيا، مضيفاً أنهم يدركون حجم تطلعات وطموحات الجماهير، وسيكونون حريصين على تلبيتها. وتحدث ماجد حسن عن المباراة المقبلة في الدور ثمن النهائي، ذاكراً أن الفوز هو الطريق الوحيد الذي سيمنح المنتخب بطاقة التأهل، معتبراً اللقاء فرصة لتأكيد علو كعب كرة القدم الإماراتية على المستوى الآسيوي، متمنياً أن يلازم التوفيق اللاعبين في تحقيق النتيجة المطلوبة، والحصول على بطاقة العبور.

وأشاد ماجد حسن بالوقفة الجماهيرية القوية خلف المنتخب الوطني في كل المباريات السابقة، مبيناً أن الجمهور الإماراتي ضرب أروع الأمثال في الولاء للوطن وفي حب الشعار وهو يشجع لاعبي الأبيض في كل المباريات، وقدم نموذجاً يحتذى في الدعم والمساندة والمؤازرة والتشجيع، آملاً أن يتمكنوا من رد الدين لكل أبناء الإمارات بإهدائهم لقب البطولة. وقال: «لن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق تطلعات جماهيرنا الوفية، المراحل المقبلة من البطولة ستكون أكثر صعوبة، وجميع المنافسين سيكونون أكثر قوة وتمرساً، لكننا عازمون على المضي قدماً في طريق الانتصارات».