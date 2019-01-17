خليفة مبارك: قادرون على التحدي

اعتبر مدافع منتخبنا الوطني خليفة مبارك غانم، مواجهة ثمن النهائي مباراة لاتجاه واحد، يجب أن يدخلها المنتخب بشعار الفوز الصريح ولا شيء سواه، مؤكداً أن جميع اللاعبين على دراية تامة بأهمية المباراة وضرورة حسمها، حتى يواصل الأبيض مشواره وصولاً إلى منصة التتويج، مضيفاً أن المنتخب يستهدف لقب البطولة التي تقام على أرضه.

وناشد خليفة مبارك غانم الجماهير بمواصلة وقفتها القوية خلف الأبيض، لافتاً إلى التأثير الكبير لعاملي الأرض والجمهور في المراحل المتقدمة من البطولة، وأهمية أن يستفيد المنتخب من هذين العاملين، مبيناً الجماهير أسهمت بشكل كبير في تصدر الأبيض للمجموعة الأولى.

ووعد خليفة مبارك غانم بمضاعفة الجهود في المباراة المقبلة، مؤكداً أن كل عناصر المنتخب ستكون على قدر التحدي.