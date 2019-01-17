علي بن الحسين يحفز لاعبي فلسطين

أشاد الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم رئيس الاتحاد الأردني، بأداء منتخب فلسطين في مباراته، أول من أمس، أمام شقيقه الأردني، وذلك بعد زيارته غرفة تبديل الملابس الخاصة بلاعبي منتخب فلسطين «الفدائي» فور انتهاء المباراة، موجهاً شكره للطاقم الفني والإداري واللاعبين على هذا الأداء المميّز، ومؤكداً على العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، متمنياً التوفيق لكلا المنتخبين في البطولة.

ورحب صلاح الجعبري رئيس بعثة منتخب فلسطين، بهذه اللفتة من الأمير علي، ومشيراً إلى أنها تؤكد على العلاقة القوية التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، ناقلاً تحيات اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى المنتخب الأردني، وتمنياته بالتوفيق في مشواره بالبطولة.

وينتظر المنتخب الفلسطيني احتمالات صعبة لبلوغه دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الجزائري نور الدين ولد علي مدرب فلسطين: «إن شاء الله تكفي هذه النقطة كي نتأهل بين أفضل الثوالث. مصيرنا مرتبط بنتائج المنتخبات في باقي المجموعات».