اعتراف قطري

المصدر: أبوظبي - أ ف ب

أكد المنسق الإعلامي للاتحاد القطري لكرة القدم أن منتخب بلاده لم يواجه أي مشكلات خلال مشاركته في كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات، وذلك في تصريحات أمس عشية لقاء مرتقب مع المنتخب السعودي اليوم. وقال علي الصلات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أمس في أبوظبي: «لم تحصل أية مشكلة معنا، كانت الأمور طيبة معنا كوفد رياضي قطري».

ويأتي الاعتراف القطري ليدحض الادعاءات المتكررة التي رددها البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض بعثة المنتخب القطري لمضايقات، أو منع بعض الشخصيات والإعلاميين من دخول الإمارات قبل بدء البطولة. وكان بعض من أصحاب الأقلام في قطر قد ادعوا عبر تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإمارات منعت أعضاء من البعثة والإعلاميين القطريين من دخول الدولة لتغطية كأس آسيا، وهو ما لم يحدث، كما رددت بعض الصحف خبراً عن منع سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من دخول الدولة، والحال أنه شارك في اجتماعات الاتحاد القاري التي أقيمت في أبوظبي قبل انطلاق الكأس الآسيوية من دون أية عراقيل.