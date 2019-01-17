20 فريقاً في نهائيات سباعيات الهواة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد 20 فريقاً من هواة كرة القدم لتمثيل بلادهم في نهائيات بطولة سباعيات كرة القــــدم للهواة، والمقامـــة على غرار بطــــولة كأس آسيا في الإمارات، تأكيداً على أن الشغف والفخر الكروي، لا يقتصران على اللاعبين المحترفين في البطولة القارية فقط.

وتشهد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، غداً الجمعة، مواجهة بين 300 لاعب يمثلون المنتخبات التي تمكّنت من اجتياز المراحل التأهيلية للبطولة المجتمعية، والتي تحاكي في نظامها، بطولة كأس آسيا الإمارات 2019.

وتتيح لهواة كرة القدم اللعب باسم منتخبات بلادهم الـ 24 المشاركة في كأس آسيا بنفس شكل مرحلة المجموعات قبل مباريات خروج المغلوب.