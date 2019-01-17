حفل عشاء رسمي لكأس آسيا غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقيم اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» في السابعة من مساء غد بفندق الريتز كارلتون في أبوظبي، حفل العشاء الرسمي للنسخة السابعة عشرة من البطولة القارية، بحضور وفد الاتحاد الآسيوي ورؤساء الاتحادات الوطنية والوفود الإعلامية المشاركة في البطولة الحالية.

وسيحضر الحفل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019. والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسيشهد الحفل تكريم اللجنة المنظمة لكأس آسيا 1996 في الإمارات، من قبل اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019، تقديراً للدور الإيجابي الذي قامت به اللجنة في كأس آسيا 1996، إذ أسهم النجاح الذي تحقق وقتها في إسناد تنظيم أكثر من بطولة عالمية وقارية مهمة إلى الإمارات.