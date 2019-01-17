20 فلبينياً يقدمون تاريخهم بالرقصات

المصدر: دبي - إيهاب الخميسي

لا تقتصر المتعة في كأس آسيا الحالية، على كرة القدم فقط، بل هناك تعارف وتبادل ثقافي بين جماهير المنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات الحالية في الإمارات.

وتحت شعار «جلب آسيا معاً»، عبّر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء آسيا عن سعادتهم، بعدما شهدوا رقصة فلبينية مذهلة في منطقة المعجبين بكأس آسيا لكرة القدم مساء، أول من أمس، حيث اجتمع أكثر من عشرين فلبينياً، لتقديم الرقصات التقليدية المعبّرة عن الثقافة الفلبينية، وذلك في منطقة الجماهير، وأثناء عرض مباريات البطولة على شاشات عملاقة في الخلفية.

وقال كازو رئيس جماعة «بايانيهان» التي قدمت العرض: «أسلوبنا الرقص، لعكس الثقافة الفلبينية، ويمثل التقاليد والتراث من كل مقاطعة من المقاطعات في أنحاء البلاد، ويحكي قصة قديمة تم تمريرها عبر الأجيال لأكثر من 100 عام».