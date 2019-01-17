نجوم «كونتيننتال» الصغار يرافقون اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في مبادرة مميّزة من «كونتيننتال»، الشركة الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات، بالتعاون مع «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، يتم منح عشرات الأطفال في دولة الإمارات فرصة العمر لأن يكونوا في قلب الحدث الكروي البارز الذي تشهده الإمارات حالياً، والمتمثّل ببطولة كأس آسيا، حيث يرافق هؤلاء الأطفال الذين تم اختيارهم مسبقاً اللاعبين في عدد من المباريات المقامة ضمن البطولة.

وشاركت المجموعة الأولى من نجوم كونتيننتال الصغار، والتي ضمّت 22 طفلاً يرتدون قمصان كرة قدم تحمل ألوان كونتيننتال، في المباراة التي جمعت بين منتخبي لبنان والسعودية، حيث سار هؤلاء الأطفال جنباً إلى جنب مع لاعبي المنتخبين على أرض الملعب.

وسوف يستمتع المزيد من الأطفال بهذه التجربة المشوّقة والمميّزة خلال مباراتين إضافيتين ضمن تصفيات المجموعات.