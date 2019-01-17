البحرين تشكر "الشارقة الرياضي"

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قدم وفد منتخب البحرين لكرة القدم في كأس آسيا 2019 بالإمارات، برئاسة رئيس الاتحاد، رئيس الوفد، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، خالص شكره وتقديره إلى مجلس الشارقة الرياضي، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي، وذلك للحفاوة البالغة التي حظي بها المنتخب في إمارة الشارقة. ونوه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني، باسمه، ونيابة عن جميع أعضاء الوفد البحريني في الإمارات، بما قدمه مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي، من جهود كبيرة وحفاوة بالغة في الاستقبال، عكست كرم الضيافة الأصيل، مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة ثانية، استأنف منتخب البحرين تدريباته الإعدادية التحضيرية لدور الـ 16، وخاض المنتخب مران أمس على الملعب الفرعي بنادي الشارقة، وقاد المران، مساعد المدرب، خالد تاج، وبقية الطاقم الفني، فيما حرص المدرب ميروسلاف سكوب، على حضور مباراة منتخبي الصين وكوريا الجنوبية. وشارك في مران أمس، جميع اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب.