المصادفة تجمع الشقيقين «مالكي» بصديقهما العراقي

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

جمعت المصادفة لاعبين شقيقين ضمن منتخب لبنان مع صديقهما العراقي، عندما كانا يتجولان في بهو الفندق الذي يقيمان فيه مع منتخبهم المشارك في نهائيات كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

اللاعبان الشقيقان هما جورج وروبرت مالكي اللذان ينشطان في الدوري السويدي مع فريق «آي إف سي أسكيلستونا»، أما المشجع العراقي فيدعى أزار ياسين، وهو شقيق لاعب منتخب العراق أحمد ياسين، وجاء في زيارة سياحية لحضور مباريات كأس آسيا وتشجيع منتخب بلاده. وقال المشجع العراقي إنه يرتبط بعلاقة صداقة مع جورج وروبرت مالكي منذ سنوات الطفولة، وإنه سعيد بلقائهما مصادفة بفندق إقامته في الشارقة.

