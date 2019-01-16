«الأخضر» أكبر جهاز فني وطبي في كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يلفت المنتخب السعودي الأنظار في التدريبات بوجود 22 فرداً داخل أرضية الملعب، يمثلون الجهازين الفني والطبي فقط برئاسة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب، الذي يقود هذا العدد الكبير من معاونيه الذين يشكّلون أكبر بعثة فنية وطبية وسط المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، وعددها 24 منتخباً، في الوقت الذي تضم فيه كل بعثة 23 لاعباً فقط.

ويتكون الجهاز الفني المشرف فنياً على الأخضر السعودي من 12 فرداً، إلى جانب 10 أفراد يشكلون الجهاز الطبي وبعض المهام الفنية الأخرى التي طالب بها المدير الفني.

وفي السياق، شهد تدريب الأخضر، مساء أمس، على ملعب القوات المسلحة بأبوظبي، مشاركة ياسر الشهراني مع المجموعة، ليتأكد حضوره في لقاء الغد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، فيما واصل اللاعب عمر هوساوي تدريباته الخاصة بالجري حول الملعب تحت إشراف المعد البدني نتيجة شكواه من الآم في العضلة الخلفية، ولم تتضح بعد عودة هوساوي للملعب الذي سيكون خارج القائمة حتى مباراة دور الستة عشر من المنافسة.