حمود: «بيض الله وجهك» يا الأحمر

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب الحارس حمود سلطان نجم الكرة البحرينية الأسبق، عن سعادته بتجاوز الأحمر البحريني مساء أول من أمس عقبة الهند ما قاده إلى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وقال مخاطباً اللاعبين: «بيض الله وجوهكم»، مبيناً أن الأحمر تنتظره مهمة صعبة إلا أنه قادر على تحقيق أفضل النتائج في ثمن النهائي، متمنياً مواجهة الصين في المرحلة المقبلة.

وأضاف حمود سلطان في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن البحرين أفسد مفاجآت الهند واستطاع الأحمر الحد من خطوة «النمور الزرقاء».

وأشاد حمود سلطان بأداء اللاعبين وظهورهم بصورة أفضل عن المباراة قبل الماضية أمام تايلند والتي خسر فيها الأحمر بهدف مقابل لا شيء، متوجهاً بالشكر إلى جميع اللاعبين على المجهود الكبير، مؤكداً أن الأهم المحافظة على التألق والظهور بصورة أفضل في المرحلة المقبلة.

واختتم حمود سلطان حديثه بالقول إن تأهل الأحمر رفقة الأبيض متصدر المجموعة، أسعد أبناء مملكة البحرين، متمنياً أن يحالف التوفيق المنتخبين في ما تبقى من مشوار الآسيوية.