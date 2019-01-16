مدرب البحرين يتابع لقاء الأردن وفلسطين

المصدر: أبوظبي - د ب أ

حضر التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم المباراة المقامة بين منتخبي الأردن وفلسطين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم. جاء حضور سكوب للمباراة في ظل وجود احتمالية مواجهة المنتخب البحريني لنظيره الأردني في دور الستة عشر من المسابقة.

وضمن المنتخب الأردني صدارة المجموعة الثانية، فيما احتل المنتخب البحريني المركز الثالث في المجموعة الأولى. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهو الأمر الذي يتحدد بنهاية دور المجموعات غداً.

