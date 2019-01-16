70.000 درهم مكافـأة التأهل للاعبي «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر - العين - طلحة عبد الله

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة سيقوم اليوم بتسليم مكافأة التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات آسيا «الإمارات 2019» إلى لاعبي منتخبنا الوطني، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط جمعهم من الفوز على الهند بهدفين والتعادل مع البحرين وتايلاند بهدف، وتبلغ قيمة مكافأة التأهل وفق اللوائح المالية لاتحاد الكرة 30 ألف درهم لكل لاعب، إضافة إلى مكافأة الفوز على الهند وقدرها 20 ألف درهم ومكافأة التعادلين بواقع 10 آلاف درهم لكل مباراة، بمجموع 70 ألف درهم لكل لاعب، وتأتي تلك الخطوة من أجل تحفيز اللاعبين لمزيد من العطاء خلال المباريات المقبلة.

زاكيروني باقٍ

وأكد مصدر مسؤول أن المدرب الإيطالي زاكيروني باقٍ على رأس عمله وأنه لا توجد نية للاستغناء عنه خلال منافسات البطولة، حيث إن أي تغيير الآن سيكون من شأنه إرباك الحسابات وتقليل التركيز، خاصة وأن المدرب يقوم بعمله وفق الظروف المتاحة، وأن مسيرة الفريق في البطولة تعتبر ناجحة بعد أن تم حصد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وأن الفريق لم ينل أي خسارة، وهذا يحسب للجهاز الفني، الذي يتحمل ضغوطاً فوق قدرته الشخصية.

التكاتف مطلوب

وقال المصدر إن التكاتف مطلوب الآن بكل قوة مع المنتخب، خاصة بعد أن وصل إلى الأدوار النهائية، وأصبح من ضمن المنتخبات التي تملك طموح التأهل لأدوار أعلى من دور الـ16، وقال هذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع ودعم المنتخب وتشجيع اللاعبين، وشدد على أن هذا التوقيت الحرج ليس وقت العتب والانتقاد، والتقليل من عمل الجهاز الفني وجهد اللاعبين، وتأجيل كل ذلك لما بعد البطولة، خاصة وأن البطولات الكبرى لا تعترف بالأداء قدر اعترافها بحصد النقاط، وهو ما يقوم به المنتخب بشكل جيد، وقال المصدر نأمل أن تدعم الجماهير المنتخب بكل قوة خلال المباراة المقبلة، وأن تمتلئ مدرجات استاد مدينة زايد بالجماهير المحبة والداعمة للفريق من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

عودة للمران

من جهة أخرى يستأنف الأبيض مرانه مساء اليوم على ملعب جمعة بنيويورك، بعد أن نال المنتخب إجازة من التدريب يوم أمس من أجل راحة اللاعبين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية سواء في معسكر الإعداد المحلي أو خلال منافسات كأس آسيا، وعلم «البيان الرياضي» أن إدارة المنتخب قامت بإعادة حجز الفندق قبل التوجه إلى مدينة العين وملاقاة تايلاند ثقة منها في أن المنتخب سوف يحجز تذكرة التأهل للدور الثاني.

وسيقوم الجهاز الفني بتهيئة اللاعبين فنياً وبدنياً ومعنوياً من أجل انطلاق منافسات الدور الثاني للبطولة، حيث من المقرر أن يتقابل الأبيض يوم الاثنين المقبل مع أحد منتخبات الفلبين أو فيتنام وكوريا الشمالية على استاد مدينة زايد الرياضية.

تصدٍ

وعلى جانب آخر تصدى خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا وحيدا لمهمة التصريح لوسائل الإعلام لتبرير تراجع المستوى الفني للمنتخب وعدم إقناعه للشارع الرياضي خلال المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بداية من التعادل أمام البحرين، وحتى بعد فوزه على المنتخب الهندي بثنائية في الجولة الثانية، ونهاية بالتعادل بهدف لمثله أمام المنتخب التايلاندي بالجولة الأخيرة.

واعتبر عيسى أن تأهل الأبيض الإماراتي إلى مرحلة دور الستة عشر وهو متصدر للمجموعة الهدف الأهم الذي سعوا لتحقيقه في هذه المرحلة، معترفاً بأن أداء المنتخب لم يرتقِ لمستوى الطموحات شأنه شأن معظم المنتخبات المشاركة في المسابقة، بقيادة حامل اللقب الكانغارو الأسترالي الذي عانى الأمرين ودشن مشواره بالخسارة أمام الأردن، وقال: من الأفضل أن أضمن الفوز الذي يذهب بي بعيداً في مراحل المسابقة حتى ولو لم يكن الأداء مقنعاً لأن هذا ليس مهماً في مثل هذه المنافسات القارية الكبيرة، لافتاً إلى أن تقديم المستوى الجيد مع الخسارة في نهاية الأمر لا يفيد.

وقال الحارس الذي يعد أحد أفضل نجوم المنتخب في الدور الأول: أمامنا وقتاً قبل الدخول في أجواء ثمن نهائي المسابقة وخلال هذه الفترة سنعمل من أجل تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات للدخول بقوة في المرحلة التالية.