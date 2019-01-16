الشامسي: القرار جانبه الصواب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن قرار عدم استخدام تقنية حكم الفيديو «VAR» في الدور الأول جانبه الصواب، مشيراً إلى وجود أخطاء عديدة تضررت منها المنتخبات المشاركة خصوصاً في الدور الأول، وذلك جراء عدم تطبيق تقنية الـ VAR مثل ما حدث خلال مباراة اليابان ومنتخب عمان، وما صاحبها من أخطاء تحكيمية كان ضحيتها الأحمر العُماني.

منوهاً بأن تقنية الـ VAR عملت من أجل عدالة المنافسة، وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا أرى مشكلة في عدم تطبيقها من الدور الأول، خصوصاً أن هناك فرقاً أو منتخبات كانت في حاجة ماسة لهذه التقنية الحديثة، وربما تسبب عدم التطبيق لحكم الفيديو لمغادرتها للبطولة بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها قضاة الملعب، وأعود وأقول بأن الحكام بشر يصيبون ويخطئون ولا يوجد حكم معصوم من الخطأ، لكن وجود الـ VAR كان سيخفف الضغط على الحكام أولاً وكذلك اللاعبين.