محمد عمر: أخطاء غير متوقعة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد محمد عمر حكمنا الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة الأسبق، على وجود أخطاء مؤثرة خلال الدور الأول سببها عدم تطبيق تقنية «VAR»، موضحاً أن الفرق سيكون واضحاً بين تطبيق هذه التقنية في الأدوار المتقدمة وعدم تطبيقها في المرحلة الأولى للبطولة.

وأضاف حكمنا الدولي الأسبق: إن الاتحاد الآسيوي له مبرراته المنطقية في عدم إمكانية تطبيق تقنية «VAR» في المرحلة الأولى نظراً لعدد المباريات الكبير وعدم توفر مختصين لكل هذه المباريات فالمباراة الواحدة تحتاج لفريق عمل كبير فما بالك بأكثر من 40 مباراة هي مجموع مباريات الدور الأول ودور الـ 16.

وأبدى محمد عمر دهشته من حدوث أخطاء غريبة لا تتناسب مع كفاءة وإمكانيات حكام كبار يعتبرون نخبة حكام القارة، موضحاً أن مثل هذه الأخطاء لا تحتاج حتى تقنية «VAR» ولكن رغم ذلك حدثت من حكام كبار، وضرب مثلاً بما حدث للمنتخب العماني في مباراته مع اليابان حيث أثرت أخطاء الحكم كثيراً في النتيجة.