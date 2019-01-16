جلال القادري: غياب مؤثر

المصدر: دبي- علي شدهان

لفت التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أن غياب تقنية الفيديو «VAR» عن الدور الأول لبطولة كأس الأمم الآسيوية المتواصلة في الإمارات، مؤثر سلباً على العديد من المباريات.

وشدد القادري أن «VAR» بات ضرورياً في مختلف البطولات سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، منوهاً إلى استخدام ذات التقنية في أكبر بطولات «فيفا»، مونديال روسيا 2018، وإسهامها الواضح في التقليل من الأخطاء، والمساعدة على حسم الجدل حول الكثير من الحالات التحكيمية خلال المباريات.

وعن أهم المباريات التي تطلبت أحداثها ضرورة وجود «VAR» في الدور الأول لبطولة آسيا، قال القادري: اعتقد أن مباراة منتخب عُمان مع نظيره الياباني، أهم مباراة افتقدت إلى وجود تقنية «VAR»، حيث شاهدنا جدلاً واضحاً بعد انتهاء المباراة، وأعتقد لو أن «VAR» كان مستخدماً تلك المباراة لما ظهر هذا الحجم الكبير من الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القرارات التحكيمية.