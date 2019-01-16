عبدالله: التقنية تُضعف الحكم

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أكد اللواء متقاعد سعيد عبد الله لاعب الوصل والمنتخب الوطني السابق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن استخدام تقنية الفيديو «الـ VAR» في مباريات كرة القدم عموماً سواء في كأس أمم آسيا أو في غيرها تفقد الحكم شخصيته في أرضية الملعب، وفي اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتقضي على متعة كرة الكرة.

وقال: في الحقيقة لا أشعر بالراحة من تقنية الفيديو، إضافة إلى أنها مكلفة من كل النواحي المادية أو الوقت، فلو ترك الحكم أرضية الملعب لمعرفة قرار «الـ VAR» وعاد لأضاع أربع دقائق على الأقل.

وأضاف: من الناحية المالية كم حكم سيدير المباراة، هذا الأمر مكلف للغاية، لذا لست مقتنعاً بهذه التقنية، ولو كنت رئيساً للجنة الحكام في الإمارات لما طبقتها، لأنها تفقد الحكم شخصيته في حين أنه من المفترض أن يبرز في مثل هذه المباريات المهمة.

وقال: بالتأكيد فإن المسؤولين عن لجنة الحكام بآسيا درسوا الموقف وخرجوا بالقرار المناسب.