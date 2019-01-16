البطولة تحطّم الأرقام القياسية على «السوشيال ميديا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كسرت بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات الأرقام القياسية الرقمية التي تحققت في النسخة الماضية من البطولة القارية في أستراليا، بعد أسبوع واحد فقط من بدء منافسات النسخة الحالية.

وحصدت القنوات المختلفة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى الآن ما مجموعه 122 مليون متابعة منذ بدء منافسات البطولة القارية في الإمارات، والتي تستمر في الارتفاع كل يوم مع المزيد والمزيد من الإثارة مع أكبر نسخة لكأس آسيا عبر تاريخها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للاتحاد الآسيوي.

٤٠ مليوناً

وشهدت صفحة كأس آسيا على فيسبوك ما يقرب من متابعة 40 مليون شخص، في الوقت الذي سجل فيه حساب إنستغرام الرسمي أكثر من 49 مليون مشاركة للصور المذهلة التي التقطت خلال منافسات البطولة الحالية.

وجذبت مقاطع الفيديو أيضاً الانتباه مع أكثر من 7.9 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب لمشاهدة ما مجموعه 14.1 مليون دقيقة من المحتوى، وشاهد أكثر من 1.5 مليون مشاهد عربي مقاطع الفيديو عبر حساب تويتر الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللغة العربية، وهناك أيضاً ما يقرب من 6 ملايين شخص شاهدوا مقاطع الفيديو على فيسبوك، و20.9 مليون تابعوا التقارير الحصرية على إنستغرام.

مقارنة

وكان هناك أكثر من 22.4 مليون ظهور، مقارنة بـ 3 ملايين فقط على تويتر في البطولة بأكملها في أستراليا، حيث شارك مليون شخص فقط عبر إنستغرام في عام 2015، بينما بلغ عدد المشاركين عبر فيسبوك 11 مليوناً.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «من الواضح أننا قمنا بتنمية مجتمعنا الرقمي في السنوات الأربع الماضية، والآن يتم رؤية المكافأة بأرقام قياسية في حسابات كأس آسيا الرسمية، وهذه الأرقام الهائلة تم تحقيقها خلال أسبوع واحد فقط منذ بداية منافسات البطولة القارية في الإمارات».

أرقام

وأضاف: «تعزز هذه الأرقام الكبيرة رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتواصل بشكل أفضل مع جماهيرنا المتحمسين من خلال تنظيم بطولات عالية المستوى للاعبينا وفرقنا، وتأكيد مكانة وأهمية بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي لا يمكن إنكارها».